По факту покушения на депутата Заксобрания возбуждено уголовное дело

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Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю, о покушении на депутата Законодательного собрания Пермского края Илью Кузьмина возбуждено уголовное дело.

Как сообщают в ведомстве, «в вечернее время 24 февраля в городе Соликамске на улице 20 лет Победы не установленный следствием мужчина произвёл два выстрела из огнестрельного оружия в 35-летнего местного жителя, депутата Законодательного собрания Пермского края. По не зависящим от злоумышленника обстоятельствам потерпевший не был ранен и остался жив. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)».

В настоящее время на месте преступления работают следователи следственного отдела и наиболее опытные следователи-криминалисты отдела криминалистики следственного управления. Проводится дополнительный осмотр места происшествия с использованием высокотехнологичной криминалистической техники, допрашиваются свидетели, потерпевший, назначены необходимые экспертизы.

Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лица, совершившего преступление, и всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, информируют в СКР.