Алексей Иванов раскритиковал фильм «Тобол»

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Писатель Алексей Иванов критически высказался об экранизации собственного произведения «Тобол».

Продюсер писателя Юлия Зайцева на своих страницах в соцсетях распространила комментарий Иванова:

— Ну что ж, я посмотрел сие творение. Думал, окажется просто глупо, но получил бонус в виде скуки. Недоваренная каша из топора. Я запомнил только казахских каскадёров, пролетающих над каким-то гнездом спугнутой кукушки. Быстрая дежурная скороговорка человеческих отношений в начале фильма — и потом бесконечное рубилово во вспышках пиротехники. Я ожидал игры престолов, а получил драку табуретками. Создатели фильма проявили большой талант, чтобы так бездарно распорядиться полученным ресурсом».

Фильм «Тобол» сейчас идёт в кинотеатрах России. Снятый в жанре истерн, рассказывает об истории Сибири в петровские времена, о первом губернаторе Матвее Гагарине, о знаменитом архитекторе, картографе Семёне Ремезове.

Главный режиссёр картины — Игорь Зайцев, известный работой над фильмом «Каникулы строгого режима» (2009), телесериалами «Диверсант-2. Конец войны» (2007), «Чкалов» (2012) и «Красные горы» (2013).

Общий бюджет «Тобола» — 490 млн руб. По контракту с Фондом кино фильм должен получить в прокате 300 млн руб., создатели «Тобола» надеются собрать 500 млн руб.