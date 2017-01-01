Сборная России по баскетболу попала на Кубок мира, с трудом выиграв матч в Перми

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Фото: fiba.com

Сборная России по баскетболу обеспечила себе поездку на Кубок мира, который пройдёт в сентябре в Китае. Для этого ей надо было победить главного конкурента по отборочной группе «К» - сборную Финляндии. Местом игры был выбран пермский УДС «Молот». С основной задачей сборная справилась, правда, ей пришлось изрядно потрудиться и пощекотать нервы болельщикам.

Достаточно сказать, что в матче 35 из 40 игровых минут лидировали финны. В катастрофу превратилась первая половина матча, которую гости выиграли с преимуществом в 18 очков. И даже последовавшие позже геройские усилия по сокращению отставанию были нейтрализованы сборной Финляндии. Но ближе к концу матча стало очевидно, что силы гостей на исходе. А поддерживаемые переполненным «Молотом» (на матче официально присутствовало 7180 зрителей – рекорд России) хозяева «на зубах» сначала сравняли счёт в игре (впервые это произошло лишь на второй минуте заключительной четверти), а в итоге добились победы со счётом 91:76.

На радость зрителям финальную точку поставил экс-игрок «Пармы», а ныне защитник ЦСКА Иван Ухов, который поразил кольцо соперников одновременно с финальной сиреной.

Присутствовавший на матче губернатор Пермского края Максим Решетников после игры признался, что оставил на трибунах столько эмоций, «словно отработал неделю».

Лучшими в составе сборной России стали: Кулагин (22 очка), Антонов (15 очков), Воронцевич (14 очков), Хвостов (10 очков).

У Финляндии самыми результативными стали: Уилсон (18 очков), Котти (13 очков).

Хенрик Деттманн, тренер национальной сборной Финляндии:

- Поздравляем сборную Россию. Это было потрясающее выступление. Они играли в замечательный баскетбол, проявили мужество и характер. Именно так зарабатывают победу. Но я доволен и своими игроками. Финляндия не очень богата на баскетбольные таланты. Тем не менее мы могли бы выступить лучше, если бы перед каждым матчем заранее знали какие игроки способны нам помочь. А так пришлось каждый раз строить игру с теми, кто приезжал в расположение сборной.

Сергей Базаревич, главный тренер национальной сборной России:

- Это была невероятная победа. Мы в очередной раз создали для себя трудности. Мы показали, кто мы такие. Мы всегда так делаем. Сначала мы создаем трудности, а затем преодолеваем их героической игрой. Хотел бы также отдать должное финской команде. Они снова были невероятны. Почти все недооценивают их, но, в отличие от нас, они играли на последнем этапе Кубка мира. В этой кампании они сыграли три игры на выбывание. Они были в Боснии, они обыграли Францию в невероятном стиле, и они подошли к этой игре здесь, в России, и заставили нас дать всё возможное, показать наш лучший характер и качества, чтобы получить победу.