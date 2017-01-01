Экс-руководитель краевого ЗАГС останется за решеткой

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Суд отказал в условно-досрочном освобождении бывшему председателю комитета ЗАГС Пермского края Артему Ситникову, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Как сообщают в ведомстве, при рассмотрении ходатайства выяснилось, что «осужденный за весь период отбывания наказания не достиг своего нравственного исправления, не встал на путь правопослушного поведения, цели и задачи наказания в отношении него достигнуты не были». Кроме того, осужденным в счет погашения иска уплачено всего лишь 30 тысяч рублей из 11,1 млн рублей. Суд согласился с мнением прокуратуры и отказал в удовлетворении ходатайства.

Напомним, что в апреле 2017 года Артем Ситников был признан Ленинским районным судом Перми виновным в превышении должностных полномочий. Благодаря заключенным им договорам аренды по завышенным расценкам несколько лет из бюджета комитета ЗАГС выплачивалась завышенная арендная плата. Ущерб был оценен судом оценен в 11 млн рублей

Суд постановил взыскать в счет погашения ущерба 11,1 млн рублей и лишить Ситникова свободы на три года с пребыванием в колонии-поселении.