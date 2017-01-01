Семеро прикамских спортсменов выступят на Всемирной зимней универсиаде

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В состав студенческой сборной России на XXIX Всемирную зимнюю универсиаду 2019 г вошли семь спортсменов из Пермского края. Валерия Васнецова из Перми примет участие в соревнованиях по биатлону. Владислав Киселев (г.Горнозаводск) и Александр Павленко (г.Пермь) будут состязаться в дисциплине спортивное ориентирование.

С разу четверо прикамских спортсменов - Елизавета Безгодова, Андрей Махнёв, Антон Латышев и Михаил Долматов - поборются за медали в дисциплине фристайл/могул. Все они представляют город Чусовой. Всего в состав российской сборной включены 296 спортсменов. Всемирная зимняя универсиада пройдёт с 22 февраля по 14 марта в Красноярске.

В соревнованиях примут участие около 3 тысяч спортсменов из более 55 стран. Они разыграют 76 комплектов наград в следующих таких видах спорта, как биатлон, горнолыжный спорт, кёрлинг, конькобежный спорт (шорт-трек), лыжные гонки,сноуборд, фигурное катание, хоккей и других.

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