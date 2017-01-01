Максим Решетников назвал виновными в ситуации с квартирами для детей-сирот в Добрянке муниципальные власти

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Сегодня, 22 февраля, губернатор Пермского края Максим Решетников совместно с прокурором Пермского края Андреем Юмшановым проинспектировал состояние многоквартирного дома в Добрянке, в котором часть квартир предоставлена детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, сообщает пресс-служба главы региона.

Три очереди дома, в котором 160 из 281 квартиры переданы муниципалитету для обеспечения жильём детей-сирот, построены и введены в эксплуатацию в 2015—2017 годах. В большинстве квартир дома низкий температурный режим, на стенах трещины, не работают лифты. При этом долгое время дом оставался без управления обслуживающей организацией. В этом месяце по факту нарушений при вводе здания в эксплуатацию и строительстве прокуратурой Пермского края возбуждено уголовное дело.

Во время инспекции губернатор осмотрел здание и одну из квартир. В ней сейчас, после увеличения теплового режима, температура ниже нормы — 18 градусов. Хозяйка квартиры рассказала губернатору, что для утепления жилья семья устраняла щель в наружной стене с помощью монтажной пены. «Мы жили здесь три года и все три года мучились. Температура в комнате во время холодов опускалась до 10 градусов. Мы часто болели, ребёнок в садик почти не ходил», — поделилась Юлия. Сейчас семью переселили в другую квартиру этого же дома.

По итогам осмотра дома и общения с жителями дома глава Прикамья Максим Решетников дал поручения профильным ведомствам. «Самое важное сейчас — стабилизировать ситуацию, чтобы люди жили в нормальных условиях, принять неотложные меры», — подчеркнул губернатор. Такое состояние дома, по словам главы региона, стало возможным только из-за безалаберного отношения муниципальных властей к этому вопросу.

Губернатор Пермского края Максим Решетников акцентировал внимание на том, что аналогичную работу нужно провести по всем домам с аналогичной проблематикой, в которых квартиры были переданы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Краевые власти, помимо дома в Добрянке, обеспечат проверку домов в Нытве, Очёре и Суксуне.

По словам прокурора Пермского края Андрея Юмшанова, ведомство продолжает проверку органов местного самоуправления и управляющих организаций на предмет исполнения обязанностей по ремонту и содержанию жилых помещений для детей-сирот.