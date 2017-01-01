Минстрой обнаружил рекламу о продаже квартир в домах, признанных потенциально проблемными



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На одном из сайтов, специализирующихся на продаже объектов недвижимости, специалисты краевого минстроя обнаружили рекламу о продаже квартир в домах, признанных ведомством потенциально проблемными, сообщает пресс-служба госструктуры.

Это следующие дома в Перми: ул. Старцева, 143 (застройщик — ООО «Авиатор-3»); ул. Сокольская, 10б; ул. Весенняя, 14, 16; ул.Конникова, 3а (ПАО «Трест № 14»); ул. Макарова, 23 (ООО «ВекторСтройСервис»). Инспекцией Госстройнадзора наложен запрет на привлечение денежных средств дольщиков застройщиками вышеперечисленных домов.

С целью разобраться в законности данной рекламы минстроем направлено письмо в УФАС.

Необходимо знать, что перед покупкой жилья со списком добросовестных застройщиков, ведущих свою деятельность законно (согласно 214-ФЗ), можно ознакомиться на сайте — https://наш.дом.рф. Наличие на сайте негативных сведений о девелопере или отсутствие информации в принципе свидетельствует о том, что предложение является мошеннической схемой.