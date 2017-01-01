Службу безопасности «Камкабеля» возглавил генерал-майор полиции в отставке



Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Бывший заместитель начальника ГУ МВД по Пермскому краю, экс-руководитель Главного следственного управления Пермского главка МВД Андрей Останин вышел на работу на ООО «Камкабель», сообщает ИА «Местное время».

По информации издания, генерал-майор полиции в отставке возглавил службу безопасности предприятия.

Андрею Останину 57 лет. В пермской полиции работал с 2011 года. В октябре 2014-го указом президента он был назначен начальником Главного следственного управления ГУ МВД России по Алтайскому краю. В марте 2016 года глава государства подписал указ об отставке Останина. После этого генерал-майор вернулся в Пермь.