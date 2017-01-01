Сотрудники ФСБ проводят выемку документов в администрации Большесосновского района



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Сегодня, 22 февраля, сотрудники УФСБ проводят выемку документов в администрации Большесосновского района, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник в региональном управлении спецслужбы.

По данным издания, изымаются документы, которые касаются строительства детского сада в Большой Соснове. Подряд на строительство детского сада на 120 мест и стоимостью 87 млн руб. достался пермскому ООО «Технострой». В 2015 году объект должен быть сдан, но контракт до сих пор исполняется, притом что деньги подрядчику были выплачены полностью.