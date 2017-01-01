В выходные в Пермь придёт похолодание

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

По информации Гидрометцентра России, в субботу, 23 февраля, в Перми ожидается сильный снег, временами возможна метель. Температура воздуха в течение дня не опустится ниже отметки -6 градусов Цельсия.

В ночь на воскресенье, 24 февраля, ожидается похолодание: столбик термометра опустится до отметки -16. Днём температура составит 9—11 градусов ниже нулевой отметки. Ветер слабый, возможен снег. Опасных природных явлений не ожидается.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться