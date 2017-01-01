В Пермском крае число хозяйствующих субъектов сократилось за год на 8,2%

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На 1 января 2019 года по сравнению с 1 января 2018 года число учтённых в Статистическом регистре по Пермскому краю хозяйствующих субъектов всех видов деятельности уменьшилось на 6257 единиц (на 8,2%) и составило 70 180 единиц. В январе 2018 года всех субъектов хозяйствования в регионе было 76 437, сообщает Пермьстат.

Сильнее всего сократилось количество филиалов юридических лиц — с 607 до 534.

По видам экономической деятельности лидерами остаётся торговля оптовая и розничная. Предприятия этой сферы представлены 19 350 субъектами.

Число индивидуальных предпринимателей, прошедших государственную регистрацию (перерегистрацию) в соответствии с федеральным законодательством и, следовательно, учтённых в Статистическом регистре по Пермскому краю на 1 января 2019 года, составило 74 000. Из них 1727 — главы крестьянских (фермерских) хозяйств. По сравнению с 1 января 2018 года число индивидуальных предпринимателей увеличилось на 3,9%.