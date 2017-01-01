В Перми появились серийные похитители детских молочных смесей



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Сотрудники уголовного розыска устанавливают личности граждан, подозреваемых в хищении сухих молочных смесей из магазинов детских товаров в Перми. К преступлению причастны две девушки и два молодых человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Неизвестные заходили в торговую точку, и пока один отвлекал персонал, остальные брали товар с полок и складывали в рюкзаки. Сумма ущерба, причинённого магазинам, составила 76 тыс. руб. Из одного супермаркета злоумышленникам удалось вынести продукцию на сумму 46 тыс. руб.