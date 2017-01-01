В Перми рухнул пешеходный проход у строящегося торгового центра



Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: группа "Подслушано Пермь"/ vk.com

Сегодня утром рухнул пешеходный крытый проход, который был установлен вдоль фасада строящегося торгового центра «Искра» на улице Веденеева, 26.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю корреспонденту 59.ru сообщили, что, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет, а проход рухнул из-за толщи снега на нём.

Содержание в надлежащем состоянии пешеходных проходов, в том числе и очистка снега с них — задача собственника здания.

Четырёхэтажный ТЦ «Искра» общей площадью 10 тыс. кв. м строит ООО «Производственный комплекс». В непосредственной близости к строящемуся ТЦ «Искра» находятся проходные предприятия ПАО НПО «Искра».