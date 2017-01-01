Обновлённый автосалон Jaguar Land Rover компании САТУРН-Р-АВТО открыл свои двери

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В октябре 2018 автосалон Jaguar Land Rover в Перми вошёл в состав автохолдинга «САТУРН-Р-АВТО».

На данный момент здание автосалона полностью обновлено в соответствии с новейшими стандартами Jaguar Land Rover, реконструированный дилерский центр уже введён в эксплуатацию.

Ценителям легендарных британских автомобилей предлагается полный комплекс услуг — от комфортного выбора автомобиля и его покупки до полной сервисной поддержки в процессе его эксплуатации.

Дилерский центр Jaguar Land Rover находиться по прежнему адресу: г. Пермь, шоссе Космонавтов, 368б.

Ждём вас в гости!

Официальный сайт Land Rover

landrover-perm.ru/

Официальный сайт Jaguar

jaguar-perm.ru

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