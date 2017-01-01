Минфин Пермского края требует с Андрея Агишева 27,5 млн руб.



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Арбитражный суд Удмуртской Республики зарегистрировал заявление минфина Пермского края. Региональное ведомство просит включить в реестр кредиторов бывшего депутата регионального Заксобрания Андрея Агишева, признанного банкротом, сообщает «РБК-Пермь».

В картотеке суда не указана сумма заявленных требований. Но согласно решению от 20 декабря 2018 года, Агишев должен пермскому минфину 27,5 млн руб. Удовлетворив тогда заявление экс-депутата о самобанкротстве, Арбитражный суд Удмуртской Республики отметил: этот зарегистрированный в Ижевске гражданин имеет не снятую и не погашенную судимость за совершение трёх умышленных преступлений в сфере экономики, сообщает издание.



Приговором Ленинского районного суда Перми от 17 июля 2015 года Андрей Агишев признан виновным в двух растратах и одном случае мошенничества на общую сумму 55,5 млн руб. Тяжкие преступления совершены в 2008—2009 годы под видом финансовой помощи баскетбольному клубу «Урал-Грейт», попечительский совет которого возглавлял Агишев. Потерпевшими признаны ООО «Пермрегионгаз» (ныне — ООО «Газпром межрегионгаз Пермь») с ущербом 25,5 млн руб. — там Агишев трудился гендиректором, — а также — Пермский край в лице минфина (ущерб — 30 млн руб.). Агишев был наказан 5-летним условным сроком лишения свободы со штрафом 1 млн руб.



С заявлениями о включении в реестр в суд обратились шесть кредиторов. На 23—25 апреля назначено рассмотрение требований ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» (25,5 млн руб.), ПАО «Сбербанк России» в лице Удмуртского отделения №8618 (494,4 тыс. руб.) и управления ФНС по Удмуртской Республике (2,1 млн руб.). Даты разбирательств по требованиям минфина Пермского края, ПАО «ВТБ», ЗАО «Проектное финансирование» (суммы в картотеке не указаны) пока не определены.



Кроме того, финансовый управляющий Андрей Мозолин уведомил о получении требования ООО «Перминвестхолдинг» на 5,5 млн руб.