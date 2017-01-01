В Перми на баскетбольном матче Россия — Финляндия будет выставлен Кубок мира



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Кубка мира по баскетболу — трофей им. Джеймса Нейсмита

Главный трофей Кубка мира по баскетболу — трофей им. Джеймса Нейсмита (основателя баскетбола) — будет выставлен на всеобщее обозрение во время отборочного матча мужских сборных Россия — Финляндия. Игра состоится в воскресенье, 24 февраля, в пермском УДС «Молот».



Как сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола, презентовать кубок пермским зрителям будет президент федерации Андрей Кириленко. Сам трофей, высотой 60 см, выполнен из золота.



Напомним, сборная России является претендентом на попадание на Кубок мира от группы «К». Сам турнир пройдёт в сентябре этого года в Китае.