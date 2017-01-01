Самолёт мужской сборной России по баскетболу приземлился в аэропорту Большое Савино

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Сегодня,22 февраля, в 8:30 самолёт российской сборной по баскетболу приземлился в международном аэропорту Пермь. Российские спортсмены прибыли для участия в квалификационном матче Кубка мира — 2019 по баскетболу. Команда прилетела из столицы Болгарии — Софии, где проходили сборы, сообщает пресс-служба пермского аэропорта.

Все спортсмены прибыли в хорошем расположении духа и готовы к матчу со сборной Финляндии, запланированном в Перми 24 февраля.

Многие из баскетболистов уже не в первый раз в столице Прикамья. Год назад команда под руководством Сергея Базаревича в отборочном матче чемпионата мира переиграла команду Боснии и Герцеговины.

Напомним, 24 февраля в пермском УДС «Молот» состоится решающий матч между сборными России и Финляндии по баскетболу. Команды встретятся в рамках финального, шестого квалификационного «окна», Финляндия и Россия — оставшиеся претенденты в группе K на последнюю вакантную путёвку на чемпионат мира. Победа в Перми гарантирует нашей сборной выход на Кубок мира — 2019, который пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября. В финальной части турнира примут участие 32 национальные команды.