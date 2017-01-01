В Пермь приехали на 2684 человека больше, чем уехали

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По итогам 2018 года, миграция в Пермь характеризовалась превышением числа прибывших над числом выбывших на фоне роста (на 2,5%) общего объёма миграции (по сравнению с 2017 годом). Миграционный прирост составил 2684 человека, сообщает Пермьстат.

Всего в Пермь в 2018 году приехали 29 415 человек, покинули же краевую столицу 26 731 житель. Основная масса прибывших приехали в Пермь из российских регионов. Лишь 2105 человек прибыли из других стран, что меньше, чем в 2017 году. Тогда в Пермь переехали 2388 жителей других государств.

Наибольший объём миграции за 2018 год сложился в Мотовилихинском районе, который привёл в результате к миграционному приросту в 512 человек.

Основная масса прибывших в Пермь — жители Прикамья. За их счёт население краевой столицы выросло на 4650 человек. В то же время с другими регионами такое соотношение отрицательное — из Перми уехали на 1683 человека больше, чем приехали (за 2017 год — 1416 человек). Весомый отток населения зафиксирован в Центральном (-1087 человек), Северо-Западном (-545 человек) и Южном (-532 человека) федеральных округах. Наибольший миграционный прирост за 2018 год наблюдался из Сибирского федерального округа — 105 человек.

Международная миграция в целом характеризовалась снижением объёмов на 22% и отрицательным сальдо в 283 человека. При этом со странами СНГ сложился миграционный приток в количестве 98 человек, наиболее заметный из Таджикистана (173 человека), на фоне существенного оттока мигрантов на Украину (-142 человека).

С государствами дальнего зарубежья сложилась миграционная убыль (-381 человек), в основном за счёт граждан Китая (-216 человек) и Индии (-101 человек). За 2017 год миграционный отток составлял 156 человек.

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