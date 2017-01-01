National Geographic в своём фильме о «пермском Боинге» называет причиной катастрофы человеческий фактор



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Фото: Сергей Копышко

21 февраля телеканал National Geographic показал премьеру фильма-расследования из цикла «Расследование авиакатастроф» о крушении «Боинга» в Перми 14 сентября 2008 года . Согласно выводу авторов фильма, основными причинами катастрофы стали конструктивные особенности самолёта и низкий уровень подготовки пилотов.

Авторы фильма говорят о том, что самолёты «Боинг-737» имеют конструктивную особенность, связанную с различной тягой двигателей. Это не является проблемой для опытных экипажей, однако пилоты рейса Aeroflot Nord Flight 821 к таким явно не относились. Командир воздушного судна Родион Медведев и второй пилот Рустем Алавердин до этого полёта всего два раза летали вместе и имели небольшой налёт на самолётах именно этой модели.

Также авторы фильма сделали вывод, что, с высокой долей вероятности, командир судна был пьян.

Напомним, что пассажирский самолёт, выполняющий рейс 821 Москва (аэропорт Шереметьево) — Пермь (Большое Савино) потерпел крушение 14 сентября 2008 года в 5:11. На борту было 88 человек, все они погибли. В числе жертв катастрофы был и командующий федеральными войсками во время Чеченской войны генерал Геннадий Трошев. Жертвами крушения пассажирского самолёта стали не только россияне, но и 21 пассажир — граждане других государств: Азербайджана, Украины, Франции, Германии, США, Швейцарии, Италии, Латвии и Турции.

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