Мельница завертится Правительство Пермского края рассмотрело проект развития Архитектурно-этнографического музея «Хохловка»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Пермский краеведческий музей

С докладом о планах развитии музея «Хохловка» на заседании правительства Пермского края выступили краевой министр культуры Вячеслав Торчинский и директор Краевого центра охраны памятников Александр Жуковский. Проект состоит из трёх частей: обеспечение сохранности историко-культурного наследия, развитие сервисно-инфраструктурных объектов, а также обновление экспозиции в рамках реализации мастер-плана развития музея.

Последний пункт представляет собой наиболее существенный вклад в развитие музея: в ближайшие три года коллекция «Хохловки» должна пополниться новыми архитектурными объектами. Это беспрецедентное пополнение, поскольку практически все ныне существующие экспонаты музей приобрёл в 1970-80-е годы, а за последние 28 лет в «Хохловку» был перевезён лишь один оригинальный памятник. Разработанный мастер-план предлагает завершить формирование музейной коллекции путём перевозки (в отдельных случаях – воссоздания на месте новоделами) ещё 22 объектов – усадеб, кузницы, часовни и других построек. В результате количество экспонатов на территории музея увеличится вдвое.

Вячеслав Торчинский в своём докладе правительству сообщил, что на все перечисленные мероприятия понадобится финансирование в 40 млн руб. с расчётом на три года. На реставрацию, разработку научно-проектной документации и обследование 11 исторических объектов в 2019 году будет направлено 10 млн руб.; в 2020 году на те же действия по отношению к ещё шести объектам – 15 млн руб.; в 2021 году реставрация и разработка научно-проектной документации ждет ещё пять объектов, стоимость работ составит 15 млн руб.

Планируется перевозить и устанавливать в музее не только большие строения: экспедиции Пермского краеведческого музея уже начали искать аутентичные качели, колодцы и другие подлинные элементы деревенской жизни прошлых лет, которые уцелели в Пермском крае.

При этом предусматривается возможность использования многих из них в качестве не только экспозиционных, но и интерактивно-сервисных объектов. В частности, печи во вновь перевозимых усадьбах будут действующими, что позволит проводить в них разные интерактивные программы, включая знакомство с подлинной национальной кухней.

Мастер-план предполагает и развитие сервисной инфраструктуры комплекса, в том числе возведение новых сервисных сооружений и увеличение электрических мощностей, что позитивно скажется на организации фестивалей, концертов и других крупных событий. Установка новых источников электропитания планируется на осень 2019 года.

В административной зоне музея планируется разместить площадки для спортивных игр, детские аттракционы, верёвочный парк, сцену-амфитеатр и другие объекты. Совместно с Пермским государственным аграрно-технологическим университетом будет подготовлен дендро-план, включающий посадки аутентичных для этих мест растений. На набережной планируется возведение стоянки для малых судов.

Уже в начале марта состоится открытие визит-центра – комплекса сооружений, где под одной крышей находятся билетная касса, кафе, сувенирный магазин, информационный центр, конференц-зал и санузлы. Ожидается, что визит-центр будет функционировать уже во время празднования Масленицы.

Для музея «Хохловка» разработан новый брендбук, основной элемент которого – мельница, одновременно являющаяся буквицей, с которой начинается название музея. Основная гамма используемых цветов приближена к природе: это цвета дерева, глины, земли, хлеба и шишек.

Планы развития «Хохловки» поддерживает губернатор Пермского края Максим Решетников. К докладу минкульта он добавил, что посещаемости музея будет способствовать и полностью отремонтированная дорога Пермь – Ильинский – Хохловка, и пересмотренное автобусное сообщение с дополнительными рейсами в дни массовых мероприятий, и оборудованные парковочные карманы перед входом в музей.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» был основан в 1969 году, официальное открытие состоялось 17 сентября 1980 года. Это первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом. Его общая площадь составляет 35 гектаров. В его коллекции 23 уникальных памятника конца XVII – первой половины XX века, привезённые из различных территорий Пермского края и представляющие собой лучшие образцы народной строительной и художественной культуры региона. Во многих памятниках размещены этнографические интерьеры и выставочные комплексы.

Посещаемость музея стабильно растёт: так, в 2018 году «Хохловку» посетил 74 681 гость, что на 17,5 тыс. человек больше, чем в 2017 году. В рамках анализа транспортного потока по итогам 2018 года наблюдается прирост 30% в сравнении с данными предыдущего года.

В 2019 году на площадке музея запланировано проведений нескольких крупных событий, среди которых фольклорные праздники и фестивали, региональный экологический форум «ЭкоПикник» и фестиваль исторических реконструкций «Большие манёвры на Хохловских холмах», который в этом году пройдёт с особенным размахом – историческая реконструкция представит три эпохи, а у действия появится свой режиссёр.