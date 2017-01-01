Количество участников проекта «Серебряный туризм» в Прикамье увеличится до 2 тыс. в год

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Сегодня, 21 февраля, накануне Дня защитника Отечества губернатор Пермского края Максим Решетников встретился с активом ветеранского движения Прикамья. Встреча прошла на площадке одного из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса края — «ОДК-Пермские моторы», а к общению с главой региона через видеоконференцсвязь присоединились ветераны Лысьвенского и Чусовского районов.

Во время общения обсудили реализацию проекта «Активное долголетие». В частности — вопросы содействия трудовой занятости, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, реализацию «Серебряного туризма».

«Сегодня нам нужно обсудить проект «Активное долголетие». В прошлом году ветераны посетили разные территории края в рамках программы «Серебряный туризм». Сегодня нужно получить обратную реакцию, над чем ещё нужно поработать. Потому что с вашей помощью мы тестируем и улучшаем всю туристическую инфраструктуру края, — открыл встречу Максим Решетников. — Во время общения проверим, как работает техника, которую поставили во все ветеранские организации территорий края».

Как рассказала председатель Региональной общественной организации ветеранов Надежда Максютенко, реализация программы «Серебряный туризм» началась с ноября 2018 года. Была определена целевая группа участников: актив ветеранской общественности, старшее поколение Пермского края. Участие в турах по региону приняли порядка 500 человек. «В общей сложности в двухдневный тур Белогорский монастырь — Кунгур — Суксун съездили почти 170 человек из ЗАТО «Звёздный», Перми, Чусового, Лысьвы и Губахинского района. Они ночевали в гостинице «Ирень» в Кунгуре. В целом они программой очень довольны, но отметили, что следует обратить внимание на состояние санузлов в музеях, а также на проведение обзорных экскурсий в крупных городах Прикамья», — отметила Надежда Максютенко.

По информации министра социального развития Пермского края Павла Фокина, предполагается, что к 2024 году проект «Серебряный туризм» охватит шесть внутренних маршрутов, по которым будут путешествовать порядка тысячи человек в год. Глава Прикамья Максим Решетников обратил внимание, что раз проект принят представителями старшего поколения позитивно и он востребован, нужно увеличить число возможных участников проекта до 2 тыс. в год, чтобы быть готовыми к большому потоку этой категории туристов, учесть их потребности и интересы.

Также губернатор дал поручение собрать пожелания и предложения представителей ветеранского актива и провести соответствующую работу, какие из них могут быть реализованы.