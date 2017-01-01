В Прикамье создадут ещё четыре городских округа

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Сегодня, 21 февраля, на пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края парламентарии в двух чтениях поддержали создание четырех новых городских округов на основе поселений Верещагинского, Осинского, Чернушинского и Суксунского районов.

Так как вопрос об объединении поселений Верещагинского района вызвал бурное обсуждение, депутаты предложили провести аудит в территориях Прикамья, где уже произошло объединение, и посмотреть, насколько экономически выгодно создание городского округа, а также в случае необходимости заслушать глав округов о случившихся изменениях.