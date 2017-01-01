Макар Герман возглавил ФГБУ НИИ «Восход»

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Исполняющим обязанности директора ФГБУ НИИ «Восход» стал Макар Герман. Ранее эту позицию занимал Дмитрий Старовойтов, который был перемещён на должность первого заместителя директора по инновационному развитию, сообщает сайт «Восхода».

По информации портала CNews, в ЕГРЮЛ запись о том, что Герман является и. о. директора, была внесена 12 февраля. Сообщение о назначении Германа, датированное 5 февраля, то есть задним числом, также появилось на сайте «Восхода». По наблюдениям CNews, как минимум 11 февраля новость ещё не была размещена на сайте.

НИИ «Восход» участвует в реализации масштабных государственных проектов в области ИТ: государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы», ГАС «Правосудие», системы изготовления паспортно-визовых документов нового типа (биопаспортов), системы «Независимый регистратор» (регулирует проведение электронных торгов), информационной системы головного удостоверяющего центра электронной подписи, федерального ситуационного центра электронного правительства, Единой системы нормативно-справочной информации (ЕНСИ) и др

Макар Герман родился в 1981 г. в Перми. В 2005 г. поступил на госслужбу. В 2008 г. он стал главой аппарата губернатора Пермского края Олега Чиркунова, где курировал ряд ИТ-проектов. В частности он занимался внедрением в крае электронного правительства.

Кроме того, Герман реализовывал проект «Шаг к цели». Для чиновников администрации края на платформе Wordpress заводили страницы, где они отчитывались о своей работе в виде рассказа о 52 шагах — по числу недель в году. Такая система должна была определить эффективность работы госслужащего. Сам Герман также через блог на Wordpress рассказывал общественности о своей работе.

Запомнился Герман и инициативой лишить чиновников краевой администрации дверей в кабинетах, шкафов, принтеров и чайников. Такой шаг должен был продемонстрировать открытость госслужащих для друг друга и для посетителей.

В 2012 г. после смены правительства края Герман покинул свой пост. Вскоре он переехал в Москву и стал главой департамента по формированию системы «Открытого правительства», которое тогда возглавлял вице-премьер Михаил Абызов. Минувшим летом Герман, вслед за Абызовым, покинул правительство. В декабре 2018 г. Макар Герман, согласно информации с его страницы на Facebook, начал работать в торговом представительстве России в Пакистане.