Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 22 февраля

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По главной улице с комфортом. Градсовет утвердил проект реконструкции Комсомольского проспекта.

Из афганского альбома… Ветераны-афганцы отметили 30-летие вывода советских войск из Афганистана.

Герои нашего времени. В преддверии Дня защитника Отечества в Перми открылась фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто».

Больше газа. В Прикамье, начиная с 2015 года, в шесть раз увеличили темпы газификации.

Молоко не убежит. Единороссы проверяют качество молочной продукции в Пермском крае.

Детский сад для «Гулливера». Совсем скоро на территории ЖК «Гулливер» появится новый детский сад.

Баня — парит, баня — правит! Пермяков и гостей города приглашает «Баня на Лодыгина, 28».

Газета «Пятница» выходит тиражом 120 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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