Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 22 февраля
По главной улице с комфортом. Градсовет утвердил проект реконструкции Комсомольского проспекта.
Из афганского альбома… Ветераны-афганцы отметили 30-летие вывода советских войск из Афганистана.
Герои нашего времени. В преддверии Дня защитника Отечества в Перми открылась фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто».
Больше газа. В Прикамье, начиная с 2015 года, в шесть раз увеличили темпы газификации.
Молоко не убежит. Единороссы проверяют качество молочной продукции в Пермском крае.
Детский сад для «Гулливера». Совсем скоро на территории ЖК «Гулливер» появится новый детский сад.
Баня — парит, баня — правит! Пермяков и гостей города приглашает «Баня на Лодыгина, 28».
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