Создан интерактивный «Атлас пермского значимого»

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В Перми создали виртуальную карту, на которой любой желающий может отметить значимые публичные места, здания, ранжировать районы города по комфортности и безопасности. Общество развития продуктивных инициатив разработало интерактивную карту Перми для изучения эмоционального восприятия публичных мест, зданий, районов жителями города.

«Атласу пермского значимого» предшествовало анкетирование, в котором приняли участие порядка 200 пермских интернет-пользователей. С их помощью удалось предварительно обозначить метки на нескольких слоях «атласа»: где центр Перми и отдельных районов; любимые публичные места горожан; любимые здания и памятники; самые уродливые здания и памятники; безопасные и опасные, комфортные и некомфортные районы города; районы, где хочется жить больше и меньше всего.

Согласно имеющимся данным, в качестве центра города жители чаще всего называют перекрёсток Комсомольского проспекта и улицы Ленина. Любимыми публичными местами горожан являются Театральный сквер, набережная Камы, парк им. Горького, кампус ПГНИУ и аллея Компроса. В качестве любимых зданий в основном обозначены исторические объекты — дом Мешкова, здание театра оперы и балета, художественная галерея (кафедральный собор), дом Грибушина и дом Любимова (ТЮЗ). В качестве любимых памятников отмечены «Пермский медведь», «Пермяк — солёные уши», «Пермские ворота», памятник А. С. Пушкину. В качестве самых уродливых объектов обозначены Lenkom, Центральный рынок и снова «Пермские ворота».

Отдельные слои «Атласа» посвящены эмоциональному восприятию административных районов города. В качестве самого безопасного жители отметили Ленинский район, а самых опасных — Кировский и Орджоникидзевский районы. Наиболее комфортным для жизни вновь обозначен Ленинский район, а некомфортными — снова Кировский и Орджоникидзевский. Любой желающий может самостоятельно поработать с картой и солидаризоваться с уже имеющимися отметками либо оставить заявку на новую.

Проект реализован на некоммерческой основе при поддержке «Общества развития продуктивных инициатив», образовательной программы «PRO POLIS: лаборатория городских изменений» и «Лаборатории социальной рекламы» (в рамках проекта «Город с собой»).

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