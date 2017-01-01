«ЕвроХим» планирует в 2019 году вывести Усольский калийный комбинат на полную проектную мощность

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Генеральный директор компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев рассказал о планах компании нарастить объёмы производства на Усольском калийном комбинате. Интервью с топ-менеджером «ЕвроХима» в рамках прошедшего в Сочи Российского инвестиционного форума публикует ТАСС.

В частности, Игорь Нечаев пояснил, что компания прошла пик инвестиционной программы и приступила к разработке обновлённой стратегии развития, рассчитанной на период после 2022 года. Объём инвестиций, по его словам, за десять лет в строительство основных проектов — горных обогатительных комбинатов в Волгоградской области (Котельниково) и Пермском крае (Усолье), а также завода по производству аммиака в Ленинградской области (Кингисепп) — превысил 400 млрд руб. Сейчас на Усольском калийном комбинате проводятся пусконаладочные работы, завершается первая стадия реализации проекта, идёт монтаж оборудования.

В конце 2018 года компания «ЕвроХим» доработала технологию обогащения калия на Усольском ГОКе и приступила к производству гранулированного калия, что позволило транспортировать продукцию более эффективно. «В прошлом году мы произвели более 200 тыс. т калия, и весь этот объём полностью пошёл как пробная партия нашим потребителям, чтобы получить обратную связь и испытать продукт. Мы отправили продукцию всем потребителям в Европе, в Китае и, соответственно, на переработку на наш «Невинномысский Азот» в Ставропольском крае», — рассказал Игорь Нечаев.

В текущем году на Усольском калийном комбинате планируют выпустить 1 млн т хлористого калия. Сумма инвестиций в реализацию первого этапа строительства комбината составила 115 млрд руб. Одновременно с этим, как заявил Игорь Нечаев, компания «ЕвроХим» готовит новую стратегию развития, связанную с реализацией второго этапа строительства калийного комбината в Пермском крае на период после 2022 года.

АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» управляет российскими активами EuroChem Group AG, одного из ведущих производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений в мире. Деятельность компании включает добычу полезных ископаемых, а также производство, логистику и дистрибуцию удобрений. Компания завершает реализацию стратегических инвестиционных проектов по производству калия на Усольском калийном комбинате (Пермский край) и предприятии «ЕвроХим-ВолгаКалий» (Волгоградская обл.), а также выпуску аммиака на предприятии «ЕвроХим-Северо-Запад» (Ленинградская обл.). Штат сотрудников — более 26 000 человек по всему миру.

Владелец компаний «ЕвроХим», СУЭК и СГК — российский предприниматель Андрей Мельниченко. Согласно данным исследования федерального журнала «Эксперт», Андрей Мельниченко является крупнейшим частным инвестором в несырьевом секторе российской экономики. Им инвестировано в российскую промышленность более 17 млрд долларов за последние 10 лет. В частности, компания «ЕвроХим» за 10 лет инвестировала 409 млрд руб. в строительство своих основных проектов.



