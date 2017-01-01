В Прикамье средний размер взятки в 2018 году составил 409 тыс. руб.

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Сегодня, 21 февраля, на пленарном заседании Заксобрания начальник ГУ МВД по Пермскому краю Михаил Давыдов сообщил, что за 12 месяцев 2018 года органы внутренних дел Пермского края выявили 562 преступления коррупционной направленности. Из них 28,3% было совершено в крупном и особо крупном размере или с причинением крупного ущерба.

При этом, по словам Михаила Давыдова, в 2018 году в регионе выявили на 42% больше фактов взяточничества по сравнению с прошлым годом. Среднее значение полученной взятки составило 409,2 тыс. руб. На данный результат повлияло выявление фактов получения взяток в размере свыше 8 млн руб. Отметим, по данным МВД по Пермскому краю, в 2017 году средний размер взяток в регионе составлял всего 97 тыс. руб., в 2016 году — 55 тыс. руб., а в 2015 году — 64 тыс. руб.