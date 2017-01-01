В Прикамье в январе регоператором вывезено в три раза больше мусора, чем годом ранее

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В Пермском крае подведены итоги первого месяца работы регионального оператора по обращению с ТКО. О первых итогах на своей странице в соцсети Instagram написал губернатор Максим Решетников:



«При переходе на новый формат столкнулись с большим количеством вопросов и жалоб, но блок ЖКХ, ГУП «Теплоэнерго» со своей стороны держат ситуацию на контроле.

По данным ГУП «Теплоэнерго», за январь вывезли более 50 тыс. т мусора, что больше в три раза аналогичного периода прошлого года. Мы увидели реальный объём мусора,

процесс его вывоза становится прозрачным, а значит, контролируемым, что необходимо для борьбы с несанкционированными свалками. Что ещё важно — уже с 1 апреля, как и обещали жителям, вступит в силу новая территориальная схема обращения с ТКО, куда добавлены пять полигонов».



К записи Решетников приложил фотографию с отчётными цифрами по итогу месяца. Так, у регоператора работают 472 машины по вывозу ТКО. 1 января вывоз организован с 6 тыс. точек из 458 населённых пунктов. К 31 января организован вывоз из 15,9 тыс. точек 1,5 тыс. населённых пунктов.



Всего за месяц было принято 1,4 тыс. звонков от жителей, обработано 465 писем, 2 тыс. обращений в соцсетях и поступило 4 тыс. заявок от юридических лиц.

Также губернатор предложил задавать возникающие по вывозу мусора вопросы директору регионального оператора по обращению с отходами ГУП «Теплоэнерго» Алику Башаеву. В комментариях к посту задано уже более двух десятков вопросов по теме.