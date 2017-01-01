Суд включил 1,4 млрд руб. в третью очередь требований кредиторов по делу о банкротстве «Прогноза»

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Фото: Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края по делу о банкротстве бывшего главы АО «Прогноз» Дмитрия Андриянова постановил включить требование ООО «Форсайт» в сумме, превышающей 1,4 млрд руб., финансовых санкций в третью очередь реестра требований кредиторов. Заявление было подано ООО «Форсайт» и принято к производству краевым Арбитражным судом 16 января.

Согласно постановлению суда, сумма требований кредиторов составляет 1 млрд 437 млн 981тыс. 642 руб. 91 коп. (в том числе 1 млрд 390 млн 238 тыс. 686 руб. 53 коп. основного долга и 47 млн 742 тыс. 956 руб. 38 коп. финансовых санкций). Заявление рассматривалось в рамках дела по заявлению банка «ВТБ» о признании Дмитрия Андрианова банкротом.

Как следует из заявления кредитора, должник является поручителем по обязательствам АО «Прогноз», возникшим из кредитных договоров, заключённых с АО «ГЛОБЭКСБАНК», ПАО «Росбанк», ПАО АКБ «Связь-Банк», ПАО «ГАЗПРОМБАНК». В 2017 году указанные финансовые структуры уступили права требования по финансовым обязательствам (включая требования к поручителю) в пользу ООО «Форсайт».

Напомним, в ноябре 2017 г. решением Арбитражного суда Пермского края АО «Прогноз» было признано банкротом, в отношении него открыта процедура конкурсного производства. Финансовым управляющим должника назначена Виктория Миронова. Основатель и бывший генеральный директор пермской IT-компании «Прогноз» Дмитрий Андрианов признан банкротом спустя год — в ноябре 2018 года.

ООО «Форсайт» занимается разработкой и продвижением программных продуктов пермской компании «Прогноз». Договор между юридическими лицамии был заключён в декабре 2016 года и касается передачи компании «​Форсайт» расширенной лицензии на программное обеспечение АО «Прогноз», включая платформу Prognoz Platform.