Максим Решетников дал поручения краевому кабмину по итогам послания президента

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Сегодня, 21 февраля, на заседании правительства Пермского края губернатор Максим Решетников по итогам послания Президента России Владимира Путина Федеральному собранию дал поручение краевом кабинету министров, сообщает пресс-служба главы региона.

«Крайне внимательно прошу проанализировать озвученные главой государства задачи и в ближайшие две недели представить планы по их реализации», — поручил губернатор. В частности, Максим Решетников обозначил, что большой блок вопросов послания был посвящён мерам дополнительной социальной поддержки населения. Здесь, по словам губернатора, важно корректно информировать людей о том, на какие виды поддержки они могут рассчитывать.

Также глава региона подчеркнул, что необходимо продолжить работу над созданием научно-образовательного центра. Он должен появиться в Перми уже в этом году. «Наша работа по реализации НОЦ в Перми получила федеральную поддержку. Большую работу в этом направлении провели в том числе и вузы. Среди регионов была сильная конкуренция за эту возможность. Мы представили концепцию, теперь нужно работать дальше», — подчеркнул губернатор.