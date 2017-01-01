Из здания ТЦ «Речник» эвакуированы посетители и персонал

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В здании торгового центра «Речник», расположенного на ул Монастырской, 2, произошло задымление. На месте работают силы и средства МЧС.

Как пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, сообщение о задымлении трёхэтажном здании поступило на пульт дежурного в 11:30. До прибытия на место вызова пожарных из здания эвакуировали 40 человек — персонал и посетителей ТЦ.

«Задымление устранено, его причины сейчас устанавливаются. Пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе краевого МЧС.

В 11:55 в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю «Новому компаньону» сообщили, что задымление произошло в ресторане «Халва». Позже в краевом МЧС уточнили, что данная информация не подтвердилась. «Источник задымления устанавливается» — пояснили в пресс-службе.



