На «Сибур-Химпроме» произошёл разлив солесодержащей жидкости

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Сегодня, 21 февраля, в МЧС региона в 04:15 поступило сообщение об инциденте на АО «Сибур-Химпром». Предприятие расположено на улице Промышленной, сообщают в региональном МЧС.

Здесь на резервуаре временного хранения солесодержащей воды и углеводородного конденсата произошёл хлопок и разлив технической жидкости.

Из-за специфики предприятия инциденту был присвоен высший уровень важности. На место происшествия были направлены силы и средства по повышенному номеру. На месте был развёрнут штаб под руководством начальника регионального управления МЧС Андрея Бабинцева.



Разлив был оперативно ликвидирован. «Угрозы населению нет», — сообщает МЧС. Предприятие работает в обычном режиме.