Ледовый городок на эспланаде будет работать до конца недели

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Это воскресенье, 24 февраля, будет последним днём работы ледового городка «Ветер с Востока» на эспланаде. В этот день с 16:00 до 17:00 в городке пройдёт заключительный праздник с танцевальным флешмобом и играми на свежем воздухе.

Каток на эспланаде закрылся 17 февраля, «Фестивальный дом» продолжает свою работу.

Ледовый городок в центре Перми был одним из самых крупных в стране: его площадь — 15 тыс. кв. м. Темой оформления в этом сезоне стала культура Востока.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться