В правобережной части Перми открыт новый ФОК с бассейном и залом для бокса

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Фото: Сергей Глорио

В Перми, на ул. Транспортной, 7, состоялось официальное открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса «Рекорд». В тестовом режиме ФОК начал работать с января 2019 года.

В здании общей площадью 3,3 тыс кв. м расположены плавательный и развлекательный бассейны, тренажёрный зал, зал единоборств. По информации краевого минспорта, в новом ФОКе будут работать школа водных видов спорта и школа бокса «Закамск». Посещать спортивный объект можно как по разовым, так и по абонементным визам.



Напомним, к строительству объекта компания ПЗСП приступила в конце 2016 года. Спортивный комплекс является копией аналогичного аквацентра в п. Усть-Качка, который включает в себя 25-метровый «взрослый» бассейн, 14-метровый «детский» бассейн с игровой зоной и джакузи, сауну и тренажёрный зал.

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