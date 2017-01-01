Объявлен шорт-лист VI Международного фестиваля моноспектаклей «МОНОfest» В конкурсной программе примет участие 11 спектаклей

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Более полусотни спектаклей были представлены во время заявочного периода на суд экспертов фестиваля «МОНОfest». По результатам экспертного отбора в шорт-лист фестиваля попали 11 постановок, сообщает пресс-служба краевого минкульта.

По информации оргкомитета фестиваля, экспертный совет оценил высокий уровень заявленных спектаклей, который усложнил процесс отбора. В шорт-лист VI Международного фестиваля моноспектаклей «МОНОfest», который состоится в Перми с 19 по 22 апреля, попали 11 постановок. Окончательная афиша с расписанием показов будет опубликована позже.



Финальный список конкурсной программы фестиваля «МОНОfest»:

1. «Психоз 4:48», Дасара Ксаханголли, Культурный центр, г. Поградец, Албания;

2. «Розовое платье с зелёным пояском», Юлия Казакова, Театр «Большая медведица», г. Москва;

3. «КотаВасиЯ», Денис Пьянов и Татьяна Тузова, Театр на Литейном, г. Санкт-Петербург;

4. «Брут — история собаки», Александр Смирнов, театр «Большая стирка», г. Пермь;

5. «Хомо Чудикус», Антон Зольников, Свердловский государственный академический театр драмы, г. Екатеринбург;

6. «Назову себя», Александр Аладышев, Драматический театр, г. Владимир;

7. «Июль», Театр драмы, г. Могилёв, Беларусь;

8. «Зулейха открывает глаза», Татьяна Савина, Центр современной драматургии, г. Екатеринбург;

9. «Полёт над гнездом кукушки», Дмитрий Макляков, Камерный театр, г. Вологда;

10. «Последняя лента Крэппа», Михаил Кривоносов, Театр драмы им. Толстого, г. Брянск;

11. «Идущая за предел», Елена Спирина, TEATR ZA, г. Хельсинки, Финляндия.



«В этом году потенциальные участники не только представили достойные работы, — рассказала арт-директор «МОНОfest» Нина Соловей, — многие театры продемонстрировали наконец то, как меняется их отношение к жанру моноспектаклей. Эти постановки не просто включают в афиши театров. Они уже с камерной сцены «переезжают» на большие театральные подмостки. Над спектаклем кроме режиссёра и актёра работают серьёзные постановочные группы. Этот качественный рывок, к сожалению, стал камнем преткновения для нынешнего фестиваля. Потому что наши фестивальные площадки в основном небольшие по размерам и их недостаточно для того, чтобы показать за четыре дня более 11 спектаклей, в связи с чем ряд моноспектаклей не вошёл в шорт-лист. А причины — невозможность на сегодняшний момент удовлетворить выполнение технического райдера спектакля».



В связи с этим оргкомитет фестиваля приступил к разработке нового спецпроекта с рабочим названием «МОНОfest ПЛЮС». В его рамках в новом театральном сезоне в Перми будут представлены спектакли, получившие высокий балл от членов экспертного совета.



Кроме того, в этом году афишу VI Международного фестиваля моноспектаклей «МОНОfest» украсят два внеконкурсных показа. Пластический спектакль «KA-F-KA», который представит Мехди Фараджпур (театральная компания Oriantheatre Dance, Париж, Франция) на открытии фестиваля, а также спектакль закрытия «Я, бабушка, Илико и Илларион» от артиста Георгия Иобадзе (Театр Наций, г. Москва).



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