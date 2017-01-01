Прокуратура обратилась в суд с требованием отремонтировать аварийный путепровод на ул. Монастырской



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Пермская транспортная прокуратура обратилась в суд с иском к ОАО «РЖД» с требованием отремонтировать путепровод на ул. Монастырской. Об этом на своей страничке в Facebook написала депутат гордумы Вероника Куликова, приложив к записи скриншоты ответа прокуратуры на её запрос.

«Надзорное ведомство установило, что собственником данного сооружения является ОАО «Российские железные дороги». А ещё привлекло специалистов для исследования состояния путепровода, которые выявили многочисленные неисправности сооружения, угрожающие безопасности. По данным прокуратуры, аналогичные результаты были получены при проверках в 2017 и 2018 годах, но «РЖД» не стремилась устранять выявленные дефекты», — написала Вероника Куликова.

В самом ответе транспортной прокуратуры на депутатский запрос сказано, что «в целях устранения выявленных нарушений прокуратурой в суд общей юрисдикции направлено исковое заявление о возложении обязанности на ОАО «РЖД» произвести реконструкцию автодорожного путепровода на 5-м км перегона Пермь II — Пермь I, в ходе которой устранить дефекты, угрожающие безопасности».



Напомним, по этому путепроводу проходят троллейбусный маршрут №1 и автобусные маршруты №2 и №3. Отметим, что по путепроводу не рекомендуется проезжать транспорту весом более 10 т. На маршруте №2 используются автобусы марки Volgabus «Ситиритм-12 DLF», которые в пустом состоянии весят как раз 10 т.