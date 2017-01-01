В Пермском крае втрое сократился ввод жилья



Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В январе 2019 года на территории Пермского края предприятиями и организациями, а также индивидуальными застройщиками сдано в эксплуатацию 149 квартир общей площадью 12,8 тыс. кв. м, что составило 34,6% к вводу жилья в соответствующем периоде предыдущего года, сообщает Пермьстат.

Индивидуальными застройщиками за счёт собственных и привлечённых средств введено в действие 10,1 тыс. кв. м общей площади жилых помещений, что на 24,6% меньше, чем в январе 2018 года.