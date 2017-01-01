Полпред Игорь Комаров отметил высокую готовность Пермского края к выполнению Указа Президента

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Совещание в Уфе

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

19 февраля в Республике Башкортостан полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров провёл совещание по исполнению в регионе Указа Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», сообщает пресс-служба губернатора.

Ранее полпред уже обсуждал с руководством десяти регионов Приволжского федерального округа реализацию национальных проектов; в Чувашской Республике, Нижегородской и Ульяновской областях Игорь Комаров планирует провести совещания в подобном формате до середины 2019 года.

В декабре полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров был с рабочим визитом в Прикамье. В рамках совещания по исполнению Указа Президента о стратегических задачах развития страны до 2024 года обсудили вопросы развития здравоохранения, жилищной сферы, в частности увеличение объёмов строительства жилья и решение проблем «обманутых дольщиков». Также на совещании поднимались вопросы о развитии дорожной инфраструктуры и улучшении экологической ситуации в регионе.

Подводя итоги совещания, Игорь Комаров отметил высокую степень готовности Пермского края к реализации Указа Президента. «Организационные мероприятия проведены, сформированы проектные офисы, определены основные задачи, параметры по всем 12 направлениям есть», — подчеркнул полпред Президента РФ.