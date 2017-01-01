В Прикамье 25 поселений обеспечат сотовой связью с помощью вышек для цифрового телевидения Когда и в каких населённых пунктах региона появится сотовая связь. КАРТА

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вышка

Сегодня, 20 февраля, на заседании комитета по промышленности, экономической политике и налогам Заксобрания министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин рассказал о планах подключения населённых пунктов к сотовой связи. По его словам, сейчас в крае остаются 73 населённых пункта с населением от 250 до 2000 человек, не охваченных сотовой связью.Это около 32 тыс. жителей.

В прошлом году построили 17 антенно-мачтовых сооружений в 17 населённых пунктах. До 1 марта они должны получить соответствующие разрешения, после чего их введут в эксплуатацию.

В этом году минсвязи уже начало запускать процедуры контрактации на строительство вышек в 18 населённых пунктах, которые позволят обеспечить связью 20 поселений. Связь должна заработать до конца 2019 года.

Ещё 11 поселений планируют подключить к сотовой связи в 2020 году.

Остальные 25 населённых пунктов собираются обеспечить сотовой связью с помощью инфраструктуры РТРС, построенной в рамках перехода к цифровому телевидению. «На этих антенно-мачтовых сооружениях будет располагаться оборудование в формате LTE-450, что позволит нам не тратить деньги на подключение большого количества населённых пунктов. Эта же инфраструктура будет использоваться и для обеспечения поселений интернетом», — пояснил Игорь Никитин. И добавил, что сейчас минсвязи края работает над тем, чтобы эти вышки можно было использовать уже в 2019 году.