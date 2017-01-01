Население Прикамья сократилось в 2018 году более чем на 5 тыс. человек

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В Пермском крае в 2018 году родилось 29 342 человека, а умерло 34 566 жителей региона. Естественная убыль населения за минувший год составила 5224 человека, сообщает Пермьстат.

Демографическая ситуация в регионе, по итогам 2018 года, в сравнении с предыдущим годом характеризовалась снижением как числа родившихся (на 8,3%), так и количества умерших (на 0,6%). На 1 тыс. жителей края в 2018 году родилось 11,2 ребёнка, что ниже, чем в 2017 году. Тогда этот показатель составил 12,2 ребёнка за год на тысячу пермяков.

Смертность осталась на прежнем уровне — 13,2 человека на 1 тыс. жителей края.

Младенческая смертность в сравнении с 2017 годом снизилась на 50 человек — со 172 умерших детей в возрасте до 1 года в 2017 году до 122 умерших в прошлом году.

Ситуация в бракоразводных процессах Пермского края в сравнении с аналогичным периодом прошлого года характеризовалась снижением числа зарегистрированных браков на 15,6% и уменьшением количества разводов на 14,3%

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