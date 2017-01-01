В Верещагино в детском саду снег тяжело травмировал ребёнка

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В Верещагино снег, упавший с крыши, травмировал воспитанника детского сада. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю .

Следственные органы г. Верещагино проводят проверку по факту получения травмы ребёнком в дошкольном образовательном учреждении города. Установлено, что 18 февраля в результате падения с крыши детсада снега трёхлетнему ребёнку причинена травма, повлёкшая тяжкий вред здоровью. В результате пострадавший был госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.





По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), указывается на сайте СУ СКР по Пермскому краю. В настоящее время следователи выясняют причины случившегося.





«В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям или бездействию лиц, состоящих в штате самого учреждения и обслуживающей детский сад организации, ответственных за обеспечение требований безопасности воспитанников дошкольного образовательного учреждения», — сообщает пресс-служба краевого следкома.

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