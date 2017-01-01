Минпромторг РФ рассматривает заявки на создание индустриальных парков в Култаево и на улице Промышленной

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Сегодня, 20 февраля, на заседании комитета по промышленности, экономической политике и налогам Заксобрания министр промышленности и торговли Алексей Чибисов сообщил, что в 2018 году правительство Пермского края совместно с управляющими компаниями индустриальных парков отправили в минпромторг РФ две заявки на подтверждение соответствия индустриальных парков требованиям постановления правительства.

По словам министра, речь идёт о создании индустриальных парков «Култаево» (село Култаево) и «Квартал №121» (Пермь, ул. Промышленная). Заявленные виды экономической деятельности индустриального парка ««Квартал №121» — производство металлоконструкций, вспененного полистирола и комплектующих для энергетического оборудования.

Сейчас обе заявки находятся на рассмотрении в Минпромторге РФ. «Мы уже получили предварительные замечания к этим заявкам, и сейчас управляющие компании дорабатывают свои заявки. После поступления официальных замечаний, эти заявки будут повторно направлены на согласование в Минпромторг РФ», — пояснил министр, и добавил, что работа по созданию индустриальных парков осложняется жесткими требованиями федерального законодательства. Например, парк «Лямино» в Чусовом не сможет получить официальный статус индустриального парка из-за маленькой площади.