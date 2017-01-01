Новый корпус школы №59 в Перми затопило водой

Корпус был сдан в эксплуатацию в 2018 году

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Новый корпус школы № 59 принял учеников в сентябре 2018 года

Фото: Администрация Перми

В школе №59 г. Перми (пр. Парковый, 8а) произошло подтопление в здании нового корпуса. Как пояснили «Новому компаньону» в городском департаменте образования, в здании школы произошла авария, связанная с вентиляционной системой. В результате инцидента пол помещения был затоплен водой, часть подвесного потолка обрушилась. Последствия протечки сейчас устраняются.



«На месте работает комиссия, в состав которой входят представители подрядчика, специалисты, обслуживающие вентиляционную и электрическую системы организаций. После выявления причин аварии застройщик совместно с обслуживающей вентиляционную систему организацией проведут замену конструкций подвесного потолка», — уточнили в департаменте.



В настоящее время учащиеся среднего звена школы были отпущены домой, завтра занятия возобновятся для них в обычном режиме. Ученики старших классов продолжают обучение в штатном режиме.



Напомним, новый корпус СОШ №59 был открыт к началу нового учебного года в сентябре 2018 года. Площадь здания составила 14,1 тыс. кв. м, в нём разместились 12 специализированных кабинетов. Здание построено в соответствии со всеми современными требованиями, указывается на сайте мэрии.





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