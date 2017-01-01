У фонда «Дедморозим» появился совет попечителей

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У фонда «Дедморозим» появился попечительский совет. В него вошли чемпион России по баскетболу, гендиректор баскетбольного клуба «Парма» Александр Башминов, гендиректор АНО «Союзэкспертиза» Торгово-промышленной палаты РФ Марат Биматов, журналист Иван Колпаков, директор центра ГРАНИ Светлана Маковецкая и актёр Николай Наумов, сообщают в фонде.

Попечители на безвозмездной основе помогают взглянуть на фонд со стороны и сделать чудеса для детей более профессиональными, эффективными и масштабными. А также контролируют, чтобы главным приоритетом деятельности «Дедморозим» всегда было решение проблемы каждого подопечного ребёнка, а не чьи-то личные, корпоративные или политические интересы.

«Магия проектов «Дедморозим» очень похожа на профессиональный спорт, — делится Александр Башминов. — Когда ты смотришь за выступлением, кажется, как легко и непринуждённо всё получается у спортсмена, но никто практически никогда не задумывается, сколько всего было вложено в эту лёгкость».

Каждый из попечителей «дедморозит» не первый год. Так, Николай Наумов помогал исполнить новогоднее желание девочки Светы из детского дома, а когда узнал, что неизлечимо больной парень по имени Амир мечтает пожать ему руку, специально прилетел в Пермь .

«Все попечители давно и бескорыстно помогают фонду «Дедморозим» приносить как можно больше пользы детям на каждую вложенную людьми копейку или секунду своего времени, — отмечает учредитель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев. — Для нас большая честь, что такие профессионалы и, как доказал наш опыт взаимодействия, чудесные люди приняли предложение и ответственность участвовать в развитии фонда уже в официальном качестве. Мы верим, что их знания и таланты помогут нам всем вместе осуществить мечту о том, чтобы Пермский край стал лучшим местом для детей в России».

Вместе с ними главными попечителями «Дедморозим» остаются тысячи людей, участвующих в помощи детям заодно с фондом. Каждому желающему на сайте dedmorozim.ru доступны все отчёты о работе, поступлениях и тратах организации. И любой может высказать свои мнения и предложения по тому, как можно приносить больше пользы подопечным «Дедморозим».

Сейчас фонд объединяет людей ради совершения чудес для детей, оставшихся без попечения родителей, и ребят со смертельно опасными заболеваниями на территории Пермского края. В «Дедморозим» уверены: достижения в равной степени принадлежат всем участникам помощи детям, а решающее значение при этом имеет сумма их усилий, а не каждое конкретное слагаемое. Именно поэтому «Дедморозим» — это вы!

Познакомиться со всей командой «Дедморозим» можно на сайте фонда .

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