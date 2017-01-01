В Прикамье начали подготовку к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне



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Во вторник, 19 февраля, состоялось заседание оргкомитета «Победа» под председательством губернатора Пермского края Максима Решетникова. На совещании обсудили предполагаемые мероприятия, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба главы региона.

Как подчеркнул губернатор, необходимо, чтобы в регионе был разработан не просто набор мероприятий, важно, чтобы подготовка к юбилейной дате охватила все территории, региональные предприятия, учреждения здравоохранения, учреждения культуры.

«Нужно провести все мероприятия не для галочки и отчёта, а так, чтобы самим не было стыдно, — подчеркнул губернатор. — Для нас это ещё одна возможность укрепить связь поколений. В частности, снимается секретность с некоторых фактов, которые не всегда трактовались корректно, например, о трудовой армии. Это возможность привлечь внимание молодёжи. И конечно, важно организовать мероприятия с другими регионам на основе совместных страниц истории. В частности, с Санкт-Петербургом — Пермский край, мы помним, принял почти 400 тыс. эвакуированных ленинградцев. Нужно обратить внимание на регионы, где погибли наши земляки во время войны. Наши солдаты участвовали во многих военных операциях».

В своём докладе министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский отметил, что среди основных направлений по подготовке к юбилейной дате — организация торжественного прохождения военной техники, подготовка издательской и кинопродукции, а также проведение социокультурных мероприятий.

«Важно, чтобы мероприятия не концентрировались только 9 мая, а были организованы на протяжении всего года. Одним из основных издательских проектов к 75-летию Победы станет издание энциклопедии «Пермский край в Великой Отечественной войне». Появилась новая информация, поэтому нужно в этом году обновить её», — отметил министр.

И добавил, что совместно с Пермским землячеством в Санкт-Петербурге обсуждается проект мемориального объекта, посвящённый героям-пермякам, погибшим при блокаде Ленинграда, который будет установлен на Невском пятачке.

Особое внимание было уделено приведению в нормативное состояние мемориальных объектов в Прикамье.​ Большая работа была проведена к 70-летию Победы, и сейчас стоит задача провести полный мониторинг, чтобы там, где это необходимо, выполнить реставрационные работы.​ ​

Глава города Перми Дмитрий Самойлов озвучил основные планы по подготовки краевой столицы. К 2020 году предполагается выполнить основные работы на ул. Революции на участке от ул. Куйбышева до ул. Сибирской, 68-го квартала пермской эспланады.

Кроме того, в Перми находится 154 памятника, увековечивающих память о событиях, участниках, ветеранах и жертвах Великой Отечественной войны, в том числе мемориальные доски. В 2019—2020 годы будут проведены ремонтно-восстановительные работы 30 объектов, а также будет установлен мемориал «Солдат России» на бульваре Советской Армии на ул. Сибирской. Ещё на 13 объектах будет смонтировано архитектурно-художественное освещение.

Ожидается, что массовые мероприятия, запланированные в Перми, соберут более 150 тыс. пермяков и гостей краевой столицы.

Глава Прикамья остановился на поддержке ветеранов. По его словам, краевые власти должны не просто формально выполнить все государственные обязательства, но и решить возникающие вопросы с жильём и организовать адресную поддержку ветеранам с учётом их жизненных ситуаций: уход и поддержка, диспансеризация, лекарственное обеспечение.

В регионе проживают более 22 тыс. ветеранов, из них 16,6 тыс. тружеников тыла и 4,3 тыс. членов семей погибших ветеранов. По словам заместителя министра социального развития Прикамья Марины Визе, всем ветеранам традиционно будет оказана материальная поддержка и продолжена работа по обеспечению жилыми помещениями в приоритетном порядке.