На «Азоте» чествовали воинов-интернационалистов — сотрудников предприятия

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Афганцы - сотрудники"Азота"

Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» провели ряд мероприятий, посвящённых 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

Торжественный вечер для воинов-интернационалистов и участников боевых действий в горячих точках состоялся во Дворце культуры им. Ленина КСЦ «Азот» 15 февраля. Всего на предприятии работает 51 человек, относящихся к этим категориям. Из них семеро сотрудников прошли войну в Афганистане. Гостей вечера приветствовали Владимир Иопа, руководитель административной службы филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», депутат Березниковской городской думы, Станислав Могилевский, военный комиссар (г. Березники и Усольского района Пермского края), Владимир Демидов, председатель совета местной общественной организации «Союз ветеранов боевых действий» г. Березники.

Сергей Косов, мастер по ремонту технологического оборудования РПУ филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Я проходил службу в провинции Парван в 1979—1980 гг., был радиотелеграфистом. Родные порой и не знали, что мы в Афганистане. Думали, служим где-то на юге нашей страны. Но на войне как на войне. Вернувшись домой, по-другому стал ценить каждый день, каждого близкого человека.

Филиал «Азот» также оказал финансовую и организационную поддержку в проведении городского торжественного мероприятия, приуроченного к юбилейной дате. На праздничном вечере воинам-интернационалистам будут вручены памятные медали в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана.

«Азот» поддержал и проведение в г. Березники соревнований, также посвящённых 30-й годовщине вывода войск, — открытого первенства города по спортивной борьбе среди детей, юношей и девушек в возрастных группах от 6 до 17 лет. В состязаниях приняли участие более 120 спортсменов со всего Пермского края.

Директор филиала «Азот» Андрей Семенюк 15 февраля лично поблагодарил за проявленные мужество и отвагу во время несения службы семерых работников филиала, прошедших Афганистан.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Мы гордимся, что на нашем предприятии работают такие люди. Про наших сотрудников, служивших в «горячих» точках, можно сказать, что это люди особой закалки, для которых главное — честь, слово, и дело.

По сообщению пресс-службы предприятия

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