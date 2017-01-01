В 2019 году в список проблемных объектов Прикамья попадут ещё девять объектов



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На заседании комитета по развитию инфраструктуры Заксобрания замминистра строительства и архитектуры Фаина Минх сообщила, что в реестре проблемных объектов на начало 2019 года находятся десять объектов. Однако этот список может увеличиться из-за банкротства строительных компаний.



В списке потенциальных проблемных объектов, по оценкам минстроя, находятся 32 объекта.

«Но это не значит, что все они попадут в реестр проблемных объектов. Например, в списке находятся объекты ПАО «Трест №14». Там серьёзная экономическая ситуация, но, несмотря на это, они планируют всё достроить. Просто эти объекты находятся на особом контроле. Ведётся работа с дольщиками, потому что у них нервы на исходе, понимаете? Столько времени приходится ждать», — пояснила Фаина Минх.



Однако девять объектов, по словам чиновницы, настолько рисковые, что в этом году могут войти в реестр проблемных объектов. В частности, это дома «Камской долины», а также её дочерних компаний (ЖК «Весна», ЖК «Авиатор»), дома группы компаний «Классик» (ЖК «Триумф», «Компаунд Живаго» и «Пермские высоты»).

Остальные — это объекты, где застройщики обратились в суд с исками о самобанкротстве либо строительство просто стоит.