«Надо учесть интересы всех групп» Прошли общественные слушания по реновации территории завода им. Шпагина

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Территория завода им. Шпагина

Прошли общественные слушания по поводу внесения изменений в Правила землепользования и застройки, касающихся проекта реновации территории завода им. Шпагина

Общественные слушания, прошедшие 19 февраля в общественном центре «Совет», были посвящены предлагаемой смене зонирования двух земельных участков — того, на котором расположены завод Шпагина, а также прилегающая к нему долина речки Егошихи, и того, на котором расположился сквер имени Татищева.

Докладчики — заместитель министра строительства и архитектуры Пермского края Евгений Бондарчук и главный архитектор Перми Дмитрий Лапшин — были кратки. По их словам, смена зонирования необходима для создания культурно-рекреационного кластера на месте закрывшегося завода и является первым шагом к реализации этого проекта.

О необходимости реновации территории завода и создании «музейного заповедника», который можно будет с гордостью показывать гостям города, высказались многие из присутствовавших на обсуждении заинтересованных лиц. Так, директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян напомнила, что галерея ждёт нового «дома» уже 40 лет, а её посетители лишены возможности знакомиться с большей частью её коллекции. Её коллега из Пермского краеведческого музея Ольга Юдина мечтает о новых площадях для более полной презентации палеонтологической коллекции. Священник Пётр Калинин напомнил, что речь идёт о территории Первогорода, на которой расположено первое каменное здание в Перми — собор Петра и Павла, который, по мнению представителя епархии, станет по-новому притягательным духовным центром для горожан.

Тему Первогорода поддержал архитектор Виктор Воженников, который планирует создать в долине Егошихи ландшафтный парк, восстановить заводскую плотину и медеплавильные печи. Поддержали проект и депутаты Александр Буторин (Пермская городская дума) и Татьяна Шестакова (Законодательное собрание Пермского края), а также директор краевого Центра охраны памятников Александр Жуковский и председатель Пермского регионального отделения ВООПИК Елена Гонцова.

В то же время прозвучало и немало сомнений в обоснованности смены зонирования. Сам проект реновации территории завода никто не подвергал сомнению, однако экологическая и градозащитная общественность в лице эколога Дмитрия Андреева, руководителя движения в защиту охраны малых рек Надежды Баглей, депутата Пермской городской думы Надежды Агишевой и нескольких активистов, которые отрекомендовались как «жители Перми», насторожилась по поводу предлагаемых новых градостроительных регламентов для обсуждаемой территории.

Так, на территории завода Шпагина планируется установить зону культурного развития (ЦС-К) с разрешённой высотностью зданий до 40 м, при этом максимальная планируемая высота предполагаемого нового строительства — для здания Пермской художественной галереи — 25 м. Сейчас, до смены зонирования, максимально разрешённая высота строительства на территории завода Шпагина — 0 м (то есть строительство запрещено), а в долине Егошихи — 7,5 м.

На участке под сквером Татищева предлагается установить зону обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-1) с предельной высотой зданий до 50 м. Сейчас максимально разрешённая высота на этой территории — 22 м, а высота, запрашиваемая для здания Пермского театра оперы и балета, которое планируется возвести на краю этого участка, — 10,5 м.

Планируемое повышение высотности вызывает у общественников опасения, что вместо сквера и культурного кластера могут появиться высотные жилые здания и торговые центры (новые регламенты как раз для этого подходят). Кроме того, известно, что на месте сквера планируется создание автостоянки, правда, по словам Евгения Бондарчука, подземной и то лишь возможно.

Последние выступления общественных слушаний содержали предложения ещё раз вернуться к планам смены зонирования, разработать и вынести на обсуждение несколько новых вариантов, чтобы постараться учесть интересы всех общественных групп, а не только руководителей и посетителей музеев.

У тех, кто не смог высказаться на общественных слушаниях, есть возможность до 28 февраля подать свои предложения в письменном виде.