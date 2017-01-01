«Надо учесть интересы всех групп»

Прошли общественные слушания по реновации территории завода им. Шпагина


Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Плюсануть
Поделиться
завод шпагина
Территория завода им. Шпагина

Прошли общественные слушания по поводу внесения изменений в Правила землепользования и застройки, касающихся проекта реновации территории завода им. Шпагина

Общественные слушания, прошедшие 19 февраля в общественном центре «Совет», были посвящены предлагаемой смене зонирования двух земельных участков — того, на котором расположены завод Шпагина, а также прилегающая к нему долина речки Егошихи, и того, на котором расположился сквер имени Татищева.

Докладчики — заместитель министра строительства и архитектуры Пермского края Евгений Бондарчук и главный архитектор Перми Дмитрий Лапшин — были кратки. По их словам, смена зонирования необходима для создания культурно-рекреационного кластера на месте закрывшегося завода и является первым шагом к реализации этого проекта.

О необходимости реновации территории завода и создании «музейного заповедника», который можно будет с гордостью показывать гостям города, высказались многие из присутствовавших на обсуждении заинтересованных лиц. Так, директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян напомнила, что галерея ждёт нового «дома» уже 40 лет, а её посетители лишены возможности знакомиться с большей частью её коллекции. Её коллега из Пермского краеведческого музея Ольга Юдина мечтает о новых площадях для более полной презентации палеонтологической коллекции. Священник Пётр Калинин напомнил, что речь идёт о территории Первогорода, на которой расположено первое каменное здание в Перми — собор Петра и Павла, который, по мнению представителя епархии, станет по-новому притягательным духовным центром для горожан.

Тему Первогорода поддержал архитектор Виктор Воженников, который планирует создать в долине Егошихи ландшафтный парк, восстановить заводскую плотину и медеплавильные печи. Поддержали проект и депутаты Александр Буторин (Пермская городская дума) и Татьяна Шестакова (Законодательное собрание Пермского края), а также директор краевого Центра охраны памятников Александр Жуковский и председатель Пермского регионального отделения ВООПИК Елена Гонцова.

В то же время прозвучало и немало сомнений в обоснованности смены зонирования. Сам проект реновации территории завода никто не подвергал сомнению, однако экологическая и градозащитная общественность в лице эколога Дмитрия Андреева, руководителя движения в защиту охраны малых рек Надежды Баглей, депутата Пермской городской думы Надежды Агишевой и нескольких активистов, которые отрекомендовались как «жители Перми», насторожилась по поводу предлагаемых новых градостроительных регламентов для обсуждаемой территории.

Так, на территории завода Шпагина планируется установить зону культурного развития (ЦС-К) с разрешённой высотностью зданий до 40 м, при этом максимальная планируемая высота предполагаемого нового строительства — для здания Пермской художественной галереи — 25 м. Сейчас, до смены зонирования, максимально разрешённая высота строительства на территории завода Шпагина — 0 м (то есть строительство запрещено), а в долине Егошихи — 7,5 м.

На участке под сквером Татищева предлагается установить зону обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-1) с предельной высотой зданий до 50 м. Сейчас максимально разрешённая высота на этой территории — 22 м, а высота, запрашиваемая для здания Пермского театра оперы и балета, которое планируется возвести на краю этого участка, — 10,5 м.

Планируемое повышение высотности вызывает у общественников опасения, что вместо сквера и культурного кластера могут появиться высотные жилые здания и торговые центры (новые регламенты как раз для этого подходят). Кроме того, известно, что на месте сквера планируется создание автостоянки, правда, по словам Евгения Бондарчука, подземной и то лишь возможно.

Последние выступления общественных слушаний содержали предложения ещё раз вернуться к планам смены зонирования, разработать и вынести на обсуждение несколько новых вариантов, чтобы постараться учесть интересы всех общественных групп, а не только руководителей и посетителей музеев.

У тех, кто не смог высказаться на общественных слушаниях, есть возможность до 28 февраля подать свои предложения в письменном виде.

Плюсануть
Поделиться

Быстрый поиск

публичные слушания завод им. Шпагина культура