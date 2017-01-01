Эксперты компании «Талан» рассказали в эфире «России 24» об эскроу-счетах

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Журналисты федерального канала «Россия 24» сняли сюжет на тему эскроу-счетов. В качестве экспертов выступили специалисты компании «Талан» и покупатели, которые приобрели квартиры от этого девелопера по новой схеме. Выбор спикеров и новостроек был сделан не случайно — именно «Талан» первым в России начал работать с использованием эскроу-счетов.

В объективы репортёров попали пермские объекты компании «Талан»: «Новый центр»*(квартал №156 в Свердловском районе города Перми), «Доминант»** (г. Пермь, ул. Луначарского, 99) и «Счастье»** (г. Пермь, ул. Карпинского, 50). Купить квартиры с использованием эскроу-счетов пермяки могут в семейном квартале «Счастье».

«Девелоперская компания заключила крупнейшую сделку по эскроу-счетам, с открытием кредитной линии на 1,7 млрд руб. Это значит, что дома будут строить исключительно на деньги банка, а средства дольщиков будут лежать на специальных счетах, которые называют «эскроу». То есть деньги клиентов будут в стопроцентной безопасности вплоть до момента сдачи жилья», — пояснил корреспондент канала «Россия 24».

Положительными отзывами о работе с компанией «Талан» поделились покупатели. Среди них те, кто только выбирает квартиру в строящемся «Счастье», и те, кто уже стал дольщиком.

Посмотреть сюжет можно здесь.

*Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Новый центр»

**Застройщик — ООО«Специализированный застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-5»

Проектная декларация — на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ .

Источник — пресс-служба ООО «ТАЛАН-ПЕРМЬ»