В Перми планируют запустить производство сгущённого молока Появиться новый цех должен на площадке хладокомбината «Созвездие»

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Сегодня, 19 февраля, губернатор Пермского края Максим Решетников посетил пермский хладокомбинат «Созвездие», где в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) будет создано одно из самых крупнейших производств мороженого в России. Также в планах компании — уйти от сезонности за счёт строительства нового цеха по производству сгущённого молока, сообщает пресс-служба главы региона.

Новое производство поспособствует развитию кооперации сельского хозяйства и пищевой промышленности. По прогнозам компании, постепенное увеличение объёмов переработки молока позволит принимать до 200 т в сутки (в настоящее время предприятие принимает 34,5 т молока в сутки). Строительство цеха планируется начать уже в конце этого года.

Губернатор Максим Решетников подчеркнул, что за счёт нового производства предприятие окажет поддержку производителям молока. «Рост объёмов переработки молока увеличит спрос на пермское молоко, поддержит цены на молоко у сельхозпроизводителей. Это для нас очень важно, так как позволяет развивать сельское хозяйство», — отметил глава Прикамья.

В конце 2018 года между Пермским краем и ОАО «МИЛКОМ» агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» заключён специальный инвестиционный контракт, согласно которому в Перми реализуется проект по увеличению производства. Краевые власти, со своей стороны, предоставляют налоговые льготы.

Управляющий акционер ООО «КОМОС-ГРУПП» Андрей Шутов отметил, что холдинг сконцентрировал в Перми производственные мощности, которые ранее располагались на трёх площадках, что позволило радикально сократить издержки, повысить эффективность предприятия и качество продукции. «Очень важный момент — поддержка со стороны краевых властей. Мы встретились с очень дружелюбным подходом. Когда мы находились в стадии принятия решения, где именно развивать производство, поняли, что нам будет очень комфортно работать. Кроме того, пермяки — патриоты, они любят своё мороженое, сами выбирают «Созвездие», поэтому мы решили реализовать свой проект именно здесь», — резюмировал Андрей Шутов.

С 2018 по 2025 год совокупные объёмы производства мороженого составят 69 тыс. т (12 тыс. т в год). Это позволит не только охватить рынок Пермского края и соседних регионов, но и развить экспорт продукции. Так, в планах компании провести переговоры о поставках мороженого в Китай.

По словам начальника производства Пермского хладокомбината Людмилы Смирновой, в 2018 году предприятие выпустило 7,2 тыс. т мороженого, план на 2019 год — 9,2 тыс. т. «Предполагается, что после завершения реализации инвестиционного проекта производственная мощность хладокомбината достигнет 12 тыс. т, — отметила Людмила Смирнова. — Пермское мороженое поставляется в регионы Центрального федерального округа,в Санкт-Петербург, Краснодарский край, Удмуртию, а также в страны ближнего зарубежья. Мы стараемся, чтобы предприятие соответствовало мировым стандартам. Сейчас у нас запланирована модернизация линии производства фруктового льда и эскимо».

При условии своевременного ввода в эксплуатацию всех производственных объектов хладокомбинат увеличит поступления в консолидированный бюджет Пермского края за счёт налога на доходы физических лиц, налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций; в бюджет Российской Федерации — за счёт налога на добавленную стоимость, в государственные внебюджетные фонды — за счёт страховых взносов.

В свою очередь, в течение срока действия контракта правительство Пермского края предоставит налоговые льготы в отношении ПХК «Созвездие» ОАО «МИЛКОМ» в качестве стимулирующей меры. Налоговая ставка на прибыль составит 13,5%; на имущественный комплекс хладокомбината, созданный в рамках проекта, налог начисляться не будет. Также правительство гарантирует неизменность предоставляемых мер стимулирования и условий реализации инвестиционного проекта в течение срока действия контракта с учётом норм действующего законодательства.

Отметим, в регионе уже действуют 10 СПИК, 8 из них региональные и 2 федеральных («ЕвроХим»). Объём инвестиций по уже действующим СПИК — около 188,3 млрд руб., создаётся около 4 тыс. рабочих мест.